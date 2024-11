Futsal, Under 23: scontro al vertice tra Futura e Polistena

StrettoWeb

Si preannuncia una serata di grande futsal al Palasport di via Berlinguer a Polistena. Questa sera, alle ore 19:00, la formazione Under 23 della Futura, a punteggio pieno in campionato, affronterà i pari età del Polistena Calcio a 5, in un match che promette spettacolo ed emozioni. Entrambe le squadre sono reduci da un inizio di stagione impeccabile e si daranno battaglia per mantenere l’imbattibilità. Una bella occasione per Capitan Falcone e compagni di dimostrare la propria preparazione e qualità.

Dopo la sfida di stasera, la Polisportiva Futura sarà impegnata nuovamente venerdì sera al Palattinà di Lazzaro contro la blasonata SS Lazio, seconda forza del campionato di A2 Elite. Un’altra partita di grande importanza per i colori gialloblu, che cercheranno di ottenere un risultato positivo contro una delle squadre più forti del torneo.

Il percorso settimanale non finisce qui: la selezione Under 19, anch’essa imbattuta sarà impegnata domenica nel campionato Under 19. La formazione guidata da Mister De Stefano, giocherà in trasferta alle ore 11:00 sul campo di Sant’Andrea dello Jonio Apostolo, casa della prossima avversaria, la Nausica.

