Forte maltempo in Sicilia, situazione critica tra Fiumefreddo e Giarre: persone bloccate sull’A18 Messina-Catania

StrettoWeb

Il maltempo imperversa in provincia di Catania. Superlavoro dei vigili del fuoco del Comando provinciale, che per tutta la notte hanno portato a termine una trentina di interventi, mentre altri venti sono al momento in corso. I territori più colpiti sono quelli di Giarre, Acireale e Linguaglossa. I vertici del Comando hanno richiamato personale in servizio straordinario per garantire supporto e assistenza alla popolazione. Ad Acireale è crollato un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, fortunatamente senza conseguenze sulle persone.

Situazione pesante anche sull’autostrada A18 Catania-Messina, tra Fiumefreddo e Giarre, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Riposto per soccorrere persone rimaste bloccate sulla sede stradale a causa del fango. Il Cas, che gestisce la A18, segnala l’uscita obbligatoria al casello di Fiumefreddo per le auto che percorrono l’arteria in direzione Catania. Per il senso di marcia inverso, invece, l’uscita consigliata è quella di Acireale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.