Milia: “da Paola fino a Siderno, Forza Italia sempre più attrattiva”

“Le prime cinque tappe di Radici, la campagna di ascolto del coordinamento regionale di Forza Italia, confermano sempre più l’interesse crescente verso un partito proteso alla risoluzione delle istanze dei cittadini”. Lo afferma in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia giovani, Federico Milia, commentando il successo delle ultime tappe di “Radici”, la campagna di ascolto itinerante che il coordinamento calabrese di Forza Italia ha ideato e organizzato per dare voce alla cittadinanza.

“In pochi giorni abbiamo raggiunto più punti del territorio, da Paola fino a Siderno, registrando grande partecipazione: sale gremite e interventi di qualità sono segnali di una percezione di fiducia, da parte dei calabresi, nei confronti di un partito che, ancor prima di dare risposte ai cittadini, è capace di porsi in posizione di ascolto” dichiara Milia. “La partecipazione di militanti, simpatizzanti e di coloro che vogliono avvicinarsi al partito, ci conferma che siamo sulla strada giusta: è una strada, quella tracciata dal nostro coordinatore Francesco Cannizzaro, in cui vogliamo camminare al fianco degli ammistratori, linfa del partito e propulsore di azioni concrete sul territorio” prosegue Milia.“Da coordinatore regionale dei giovani, sono orgoglioso di aver constatato, in tutte le tappe toccate sin qui in Calabria, la presenza di tanti giovani: un segno di riconoscimento del lavoro svolto dal coordinamento per rendere Forza Italia un partito sempre più attrattivo anche per i giovani” conclude Milia.

