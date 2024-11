Elezioni Usa, Trump ha vinto in quasi tutte le contee al confine con il Messico

StrettoWeb

Nelle roccaforti tradizionalmente democratiche lungo il confine con il Messico, Donald Trump è riuscito a fare quasi l’en plein: ha vinto 14 delle 18 contee, raddoppiando il risultato ottenuto nel 2020 in un’area a maggioranza latina. Ha conquistato tutte e quattro le contee della valle del Rio Grande, solo otto anni dopo che in quella stessa area aveva ottenuto appena il 29%, riconsegnando con il 97% la contea latina di Starr ai repubblicani per la prima volta dal 1896.

E, anche se ha perso El Paso, una delle contee più popolose del confine, ha ridotto il margine a una forchetta non si vedeva da decenni.

