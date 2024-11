StrettoWeb

La corsa alla Casa Bianca del 5 novembre sarà una lotta all’ultimo voto nei sette Stati in bilico. In base all’ultimo sondaggio del New York Times e Siena College, Harris ha un vantaggio marginale in Nevada, North Carolina e Wisconsin, mentre Trump è appena in vantaggio in Arizona. I due sono testa a testa in Michigan, Georgia e Pennsylvania.

In tutti e sette gli Stati, i risultati per ciascun candidato rientravano nel margine di errore del 3,5%.

