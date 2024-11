Eccellenza Calabria, Vigor Lamezia-ReggioRavagnese finisce 1-1: risultati e classifica

StrettoWeb

Un gol di capitan Cordova evita la prima sconfitta stagionale alla ReggioRavagnese: così la squadra reggina pareggia nel finale a Lamezia, casa della Vigor, per 1-1. Ne approfitta la Digiesse PraiaTortora, che sbanca Bocale e va in vetta. Notte fonda per la compagine biancorossa. Tris Palmese al San Luca, la Gioiese sbanca Brancaleone e il Cittanova vince a Rende.

Questi i risultati e la classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 11ª giornata

Paolana-Soriano 0-1

Ardore-Rossanese 1-3

Bocale-Digiesse PraiaTortora 1-3

Brancaleone-Gioiese 1-2

Isola Capo Rizzuto-Castrovillari 0-0

Palmese-San Luca 3-1

Rende-Cittanova 0-2

Vigor Lamezia-ReggioRavagnese 1-1

Classifica Eccellenza Calabria

Digiesse PraiaTortora 25 Vigor Lamezia 24 ReggioRavagnese 23 Rossanese 22 Isola Capo Rizzuto 19 Paolana 19 Soriano 18 Palmese 17 Cittanova 16 Castrovillari 14 Gioiese 14 Brancaleone 12 Ardore 6 Bocale 6 Rende 2 San Luca 1

Prossimo turno Eccellenza Calabria (12ª giornata)

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

Cittanova-Bocale

Castrovillari-Palmese

Digiesse PraiaTortora-Brancaleone

Gioiese-Vigor Lamezia

ReggioRavagnese-Paolana

Rossanese-Isola Capo Rizzuto

San Luca-Rende

Soriano-Ardore

