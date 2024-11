Eccellenza calabrese: tris ReggioRavagnese, la Palmese sbanca Gioia Tauro. Risultati e classifica

StrettoWeb

Eccellenza calabrese oggi in campo per l’8ª giornata. Ok la capolista Vigor Lamezia nell’anticipo: 2-0 al Brancaleone. La ReggioRavagnese torna alla vittoria, rifilando un tris al Rende, mentre il Bocale cade a Paola. Il derby della provincia reggina va alla Palmese, che sbanca Gioia Tauro. Pari Cittanova, San Luca ancora sconfitto.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 8ª giornata

Vigor Lamezia-Brancaleone 2-0

Cittanova-Ardore 0-0

Digiesse PraiaTortora-Isola Capo Rizzuto 2-1

Gioiese-Palmese 0-1

Paolana-Bocale 1-0

ReggioRavagnese-Rende 3-1

San Luca-Rossanese 1-3

Soriano-Castrovillari 1-1

Classifica Eccellenza Calabria

Vigor Lamezia 20 Digiesse PraiaTortora 18 ReggioRavagnese 17 Paolana 16 Rossanese 13 Soriano 12 Cittanova 12 Palmese 12 Isola Capo Rizzuto 11 Brancaleone 11 Castrovillari 10 Bocale 6 Ardore 5 Gioiese 5 Rende 2 San Luca 0

Prossimo turno Eccellenza Calabria (9ª giornata)

Sabato e domenica 9 e 10 novembre:

Palmese-Digiesse Praia Tortora

Bocale-ReggioRavagnese

Brancaleone-Paolana

Isola Capo Rizzuto-Cittanova

Rende-Gioiese

Rossanese-Castrovillari

Vigor Lamezia-Soriano

