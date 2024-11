Sorrento amara: la Domotek Volley lotta ma viene sconfitta in casa della prima in classifica

StrettoWeb

Seconda sconfitta stagionale in 5 partite di regular season per la Domotek Volley Reggio Calabria. Dopo il primo disco rosso nell’ostica trasferta di Campobasso, arrivato al tie-break dopo una clamorosa rimonta dei reggini, arriva anche il secondo ko stagionale in un’altrettanto complicata trasferta sul campo della capolista Romeo Sorrento.

Nonostante ce l’abbiano messa tutta, sudando la maglia come ogni domenica, gli amaranto di mister Polimeni sono tornati dalla Campania con l’amaro in bocca. Sorrento, prima della classe imbattuta con 12 punti (15 da questa sera) frutto di sole vittorie per 3-0 ha imposto, nuovamente, la propria legge. Il match del Palasport di via Atigliana si è concluso 3-0, frutto di 3 set conclusi 25/23 – 25/21 – 25/18. La Domotek Volley tornerà in campo, vogliosa di riscatto, domenica 24 novembre al PalaCalafiore contro Sabaudia.

