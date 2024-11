Domotek Volley, Soncini: “domenica al PalaCalafiore per confermare fattore campo”

StrettoWeb

L’argentino Marco Soncini, schiacciatore della Domotek Volley Reggio Calabria, è al lavoro insieme ai suoi compagni. Domenica alle 16:00 al PalaCalafiore arriva Sabaudia, in una sfida che si preannuncia combattuta e appassionante.

Soncini non sottovaluta la squadra laziale, definendola “un avversario ostico” e riconoscendo il loro buon momento di forma. “Vengono da una vittoria per 3-0 contro Gioia del Colle e saranno sicuramente tosti ed in palla“, ammette lo schiacciatore. “Ma noi siamo carichi e vogliamo sfruttare il fattore campo per conquistare i tre punti“.

Ripensando alla sconfitta subita in casa contro la Romeo Sorrento, Soncini individua tanti elementi di crescita collettiva. “Abbiamo combattuto bene per tutto il match.Questo ci dà fiducia per il futuro. Sorrento si è dimostrata solidissima sbagliando davvero poco“.

Soncini sottolinea la compattezza e la determinazione del gruppo. “Siamo una squadra unita, con tanta voglia di lavorare“, afferma. “Vogliamo continuare a crescere e a migliorare per raggiungere i nostri obiettivi“.

Infine, un appello ai tifosi reggini: “Il vostro supporto è fondamentale per noi“, conclude Soncini. “L’ultima partita in casa vinta contro Napoli ha fatto registrare un pubblico spettacolare che ci ha dato una grande carica. Vi aspettiamo ancora più numerosi e calorosi domenica al PalaCalafiore!“.

Appuntamento quindi a domenica alle 16:00 per una sfida che promette spettacolo e emozioni.

