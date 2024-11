Domotek Volley, Picardo suona la carica: “contro Sabaudia sarà battaglia, vogliamo vincere”

StrettoWeb

La Domotek Reggio Calabria è pronta a tornare in campo con rinnovata energia e determinazione. A suonare la carica ci pensa Antonio Picardo, centrale della squadra, che non nasconde la voglia di riscatto: “ripartiamo dalla prossima sfida con estremo entusiasmo. Sabaudia arriva da una performance incredibile, hanno battuto Gioia del Colle, che per molti era la favorita numero uno del campionato. Ci aspettiamo una partita dura, contro una squadra sulle ali dell’entusiasmo“.

Nonostante la sconfitta contro Sorrento, il morale della squadra è alto. “Stiamo bene – continua Picardo – a Sorrento si sono viste tante cose buone, forse più delle negative. Abbiamo retto il confronto con un’altra grande protagonista del campionato, una squadra con elementi di categoria superiore che, fino al momento, non ha mai perso. Ci è mancato forse il guizzo finale, ma siamo carichi e vogliosi di invertire la rotta“.

Sabaudia si presenta come un avversario ostico. “Hanno un ottimo opposto e due buoni centrali – analizza Picardo – ma soprattutto sono una squadra che gioca molto bene insieme. Non eccellono nelle individualità come Gioia del Colle o Sorrento, ma compensano con un gioco di squadra affiatato“.

La partita si giocherà alle 16:00 (e non alle 18:00) di domenica 24 novembre al PalaCalafiore di Reggio Calabria, un orario importante per i tifosi. “Giocare in casa ci dà una grossa mano – conclude Picardo – il pubblico è il nostro sesto uomo in campo. Il palazzetto è grande, ma il calore dei tifosi si sente eccome! Speriamo che possano essere sempre di più“.

