Domotek Volley-Napoli, Polimeni: “quasi 2000 persone, negli occhi solo voglia di vincere!”

StrettoWeb

Domotek Volley Reggio Calabria batte Napoli 3-0 e raccoglie il terzo successo stagionale. Nel post gara mister Polimeni commenta così la vittoria dei suoi ragazzi: “grandissima gara che abbiamo voluto vincere. C’era negli occhi di tutti la volontà di portare a casa questa vittoria, anche per chi è subentrato, nel secondo set i cambi sono stati determinanti. Ci fa essere felici perchè questi ragazzi meritano questa gioia per l’amore che mettono per la maglia, prima ancora che per il nome che hanno sulle spalle. Questo per noi è importante perchè sono segnali di un gruppo che vuole crescere e migliorare giorno per giorno. Incontreremo squadre importanti ma oggi sono stati 3 punti messi dentro“.

Ottima prova per Kvin Lamp: “quando hai diverse frecce nel tuo arco hai la fortuna, come allenatore, di scegliere quella migliore. Kevin si sta allenando alla grande, sta migliorando. – spiega il mister – L’ambientamento per chi viene da fuori non è mai facile, lui sta crescendo giorno per giorno e la sua partenza da titolare è dettata dal fatto che comunque in questa settimana, e a dire il vero anche nell’altra, c’è stata un’accelerazione nel comprendere quelle che sono le fasi di gioco“.

Buono l’ingresso di Spagnol. Applauso non solo i singoli, grande anche la forza del gruppo: “Marco Spagnol è stato bravo a entrare in partita in maniera diversa rispetto alle altre gare. I ragazzi vivono di pallavolo e sanno che i numeri la fanno da padrona. Non c’erano possibilità diverse per mettersi in mostra“.

Chiosa finale sul sociale e la città: “noi siamo vicini a tutti gli enti che vogliono qualcosa di importante per la comunità, è toccato oggi all’Avis, nelle prossime partite toccherà ad altri eventi. Sposiamo ogni progetto e tipo di promozione che fa del bene nel contesto sociale. Siamo orgogliosi, stiamo lavorando alla grande sotto questo punto di vista. Straordinario anche il pubblico, c’è mancato un pelo per le 2000 persone, è stata un’arma in più per noi, speriamo di poter far accrescere questo entusiasmo che va oltre i risultati seppur sappiamo quanto vincere possa sollecitare le persone“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.