Domotek Volley tutta cuore, impresa sfiorata a Campobasso: reggini ko al tie-break dopo una rimonta pazzesca

Dopo due vittorie e 5 punti raccolti nelle prime due gare stagionali contro Modica e Lagonegro, arriva il primo ko per la Domotek Volley Reggio Calabria in Serie A3. Un match combattutissimo quello giocato contro Campobasso, neo promossa e vincitrice della Coppa Italia di B nella stagione passata, durato 2 ore e 43 minuti di gioco nei quali i ragazzi di mister Polimeni hanno rimontato due set di svantaggio arrendendosi solo al tie-break.

Primo set

Primo set molto combattuto con le due squadre che continuano a ‘scambiarsi’ il servizio con un punto per parte. Brividino per De Santis, autore di un salvataggio miracoloso con tanto di volo oltre i ledwall e problemino alla spalla che necessità della bomboletta del ghiaccio.

Campobasso riesce a mettere 4 punti di vantaggio sul 16-12, sfruttando qualche errore di troppo della Domotek al servizio e colpendo con decisione in fase offensiva. Un timeout di mister Polimeni permette di spegnere la streak dei molisani che restano comunque avanti grazie allo schiacciatore Davide Diaferia. Nel finale la Domotek annulla 4 set ball passando da 24-20 a 24-24 ma Campobasso chiude il match sul 24-26.

Secondo set

Nel secondo set Campobasso mantiene la leadership trascinata da alcune buone giocate di Jakub Urbanowicz. La Domotek prova a ricucire con i colpi di Lazzaretto ma non riesce mai a ridurre il gap oltre i 3-4 punti di svantaggio. Le bordate di Urbanowicz e le traiettorie velenose di Diaferia permettono a Campobasso di allungare fino al 24-20. Ultimo punto del set sulle mani Urbanowicz che non perdona e regala il primo punto stagionale ai suoi.

Terzo set

Nel terzo set la Domotek Volley, ormai spalle al muro, parte bene e si issa fino al 4-7 costringendo il mister campobassano a chiamare time out. Lo stop non sortisce l’effetto sperato, Laganà e compagni continuano a martellare sfruttando il ‘solito’ crollo evidenziato dalla Spike in questo primo scorcio di stagione. Il set scivola via con i ragazzi di mister Polimeni in pieno controllo: un attacco di Lamp che buca il muro della squadra di casa regala un comodo 16-25 ai reggini.

Quarto set

“La pallavolo è strana“, cit. A fine secondo set la partita sembrava finita per i reggini, ma se la Domotek Volley ci ha insegnato qualcosa in queste prime gare è che non è finita fin quando non è finita. Picardo, Lazzaretto, Laganà alzano il livello del loro volley e punto dopo punto, mattoncino dopo mattoncino, conquistano il quarto set (21-25) che vale il 6° punto della stagione (almeno) e la certezza del tie-break.

Quinto Set

Il tie-break è, come sempre, una guerra di nervi, giocate fondamentali ed errori. Campobasso trova in Lorenzo Giani l’arma in più per tenere dietro una Domotek Volley mai doma. Sul 14-12 arriva il primo match ball della stagione dei molisani: Diaferia centra il muro amaranto ma la palla termina fuori: finisce 15-12.

