Domotek Volley, la carica di Sergio Dal Pozzo: “avventura fantastica in amaranto”

Il ruolo di nuovo secondo allenatore della Domotek è stato assegnato, da qualche ora, a Vandir Sergio Dal Pozzo, allenatore che in passato ha avuto modo di collaborare con Mister Polimeni per diverse stagioni.

Uomo di volley, noto e stimato da tutto l’ambiente e non solo. Arrivato tanti anni fa dal Brasile (giocava posto 4) ed oggi, un valore aggiunto, da tanti anni per tutto il territorio. Allenatore di terzo grado e preparatore atletico specializzato nel volley, Sergio vanta un’esperienza importante in diverse discipline sportive dal Calcio a 5 alla Pallavolo passando per il Beach Volley ,calpestando parquet blasonati. La sua ultima esperienza da preparatore atletico in Italia si è sviluppata con la Omifer Palmi società che ha vinto nella scorsa stagione la Coppa Italia e la Supercoppa di serie A3.

“Sono onorato e felicissimo. Tornare a Reggio Calabria dove ho iniziato il mio percorso italiano con il volley, sin da quando ero ancora un giocatore, mi emoziona. E’ come tornare a casa per me“, ha dichiarato.

In merito al gruppo Domotek svela: “avevo visto le partite. Mi sono interessato molto sui “social” del club. A mio avviso, siamo una squadra molto equilibrata e ben costruita che può far bene nel campionato di Serie A3. Si può crescere ancora. Ringrazio Antonio Polimeni per la fiducia e la stima per il mio lavoro: qui posso crescere come allenatore e dare una mano sia individualmente che come squadra. Crescere all’interno di questo progetto fantastico. Conosco tanti giocatori del gruppo come il libero De Santis ed il Capitano Domenico Laganà“.

Infine, un giudizio sul campionato. “Non si può sottovalutare nessuna squadra. Campobasso, ad esempio darà il massimo per vincere. E’ un campionato lungo con squadre molto livellate. E’ una Serie A3, un girone davvero fortissimo“.

