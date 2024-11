Domotek Volley e Convitto “Campanella”: l’iniziativa che porta gratuitamente al PalaCalafiore centinaia di studenti

StrettoWeb

Si parla spesso di cultura, un po’ meno di cultura sportiva. Reggio Calabria ha una storia millenaria che viene spesso ricordata attraverso apposite attività ma quando si fa riferimento alla cultura sportiva le stesse attività latitano. Eppure, il passato sportivo di Reggio Calabria ha visto passare tantissimi campioni, squadre passate alla storia in più discipline e grandi trionfi. La cultura sportiva esiste, va preservata e insegnata.

E quale miglior modo di farlo se non quello di unire chi rappresenta lo sport cittadino ad alto livello e chi veicola giornalmente la cultura soprattutto tra i più giovani? Nasce con questi obiettivi la partnership fra Domotek Volley Reggio Calabria, squadra di pallavolo che milita nella Serie A3 maschile e il Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria.

Domotek e Convitto insieme per un tifo da Serie A

Già a partire dalla partita contro Napoli delle 18:00 di domenica 10 novembre al PalaCalafiore, il Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” sarà presente con il proprio gonfalone in un’area riservata del palazzetto. L’ingresso è stato reso gratuito per tutti gli studenti con più di 16 anni (l’ingresso è sempre gratuito per gli under 16, ndr) con la distribuzione di biglietti appositi effettuati dalla società reggina che ha fatto visita agli studenti con una delegazione composta dal direttore generale Marco Tullio Martino, ‘scortato’ dagli alfieri Enrico Lazzaretto, Alessandro Stufano ed Eduardo Morabito.

Si parla di diverse centinaia di ragazzi che, a partire da domenica e per tutto il campionato di Serie A3 potranno assistere alle partite di capitan Laganà e compagni, sostenere la squadra della propria città e innamorarsi di un fantastico sport come il volley. Tranquilli… c’è spazio anche per i prof!

Domotek Volley, lezioni di Educazione Motoria al Convitto “Tommaso Campanella”

E non finisce qui. Questa partnership avrà anche un aspetto scolastico che farà particolarmente piacere ai ragazzi. I campioni della Domotek Volley saranno presenti, in determinati giorni, durante le ore di Educazione Motoria, per sensibilizzare gli studenti sui benefici e i valori dello sport. E poi, diciamocelo: non capita tutti i giorni di fare qualche palleggio con dei giocatori di Serie A3. I ragazzi ne saranno entusiasti!

