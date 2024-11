Derby di Calabria nella Serie B di Basket: Rende affronta Catanzaro

StrettoWeb

La Sintegra Rende si prepara per il derby. Domenica, alle 18, match importante con Catanzaro valido per l’ottava giornata del campionato di B Interregionale. “Una gara difficile che giunge nel momento in cui il Catanzaro proviene da 2 vittorie consecutive (in casa con Marigliano e a Barcellona P.G in trasferta). I giallorossi hanno cambiato volto con l’inserimento dell’esperto georgiano Babilodze e di Annese che sono andati a potenziare un organico già abbastanza forte. La Sintegra cercherà di rialzarsi dopo la battuta d’arresto in casa col BS Messina”, fanno sapere dalla società di Rende.

Ancora fermo per infortunio De Angelis: in forse la sua presenza nel derby di Calabria. La squadra rendese comunque ha desiderio di riscatto e vuole dare continuità al suo percorso.

Capitolo diverso per la squadra femminile. La Besidetech Rende, in B, andrà a far visita- sempre domenica- alla forte Ariano Irpino. “Una trasferta difficile”, spiegano da Rende. Il coach Ciro Cardinale ha preparato la partita con attenzione in questi giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.