Una Dea nel tempio di Dio: l’Atalanta sbanca il “Maradona” di Napoli, è 2ª a -3! | CLASSIFICA

Lo avevamo detto in tempi non sospetti, se l’Atalanta dovesse trovare continuità potrebbe essere una seria candidata alla lotta Scudetto. In questo momento, in termini di prestazioni, è sicuramente la squadra più in forma: 5 vittorie nelle ultime 5 partite, 15 punti raccolti, 18 gol segnati e 2 subiti.

L’ultimo successo è decisamente il più prezioso. Nel lunch match dell’11ª Giornata di Serie A la Dea brilla nel tempio dedicato al Dio del calcio, il “Diego Armando Maradona” di Napoli, fin qui inviolato nelle prime 5 uscite stagionali.

Gasperini tiene in panchina Retegui, capocannoniere della Serie A con 10 reti, preferendo un attacco più rapido e con meno punti di riferimento formato da Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman. Scelta premiata. Ademola Lookman fa il bello e il cattivo tempo davanti segnando le due reti che decidono la gara.

Le sortite offensive dell’Atalanta sono letali, il Napoli, miglior difesa della Serie A fin qui, soffre maledettamente e rischia più volte di subire il terzo gol (segnato da Kolasinac e annullato per fuorigioco). Davanti i partenopei non si rendono mai pericolosi, Lukaku viene annullato da Hien, il pressing asfissiante dei bergamaschi e l’intensità fisica superiore fiaccano le possibilità di riaprire il match. Il terzo gol arriva comunque nel recupero: poteva non segnare Retegui? Assolutamente no: 11 reti stagionali per il bomber della Nazionale che suggella il match.

L’Atalanta sale al secondo posto in classifica in solitaria, in attesa dell’Inter impegnata in serata contro il Venezia, a quota 22 punti alle spalle proprio del Napoli che resta davanti di sole 3 lunghezze.

Risultati 11ª Giornata Serie A

Bologna-Lecce 1-0

Udinese-Juventus 0-2

Monza-Milan 0-1

Napoli-Atalanta 0-3

Torino-Fiorentina

Verona-Roma

Inter-Venezia

Empoli-Como

Parma-Genoa

Lazio-Cagliari

Classifica Serie A

Napoli 25 Atlanta 22 Inter 21 Juventus 21 Fiorentina 19 Lazio 19 Milan 17* Udinese 16 Bologna 15* Torino 14 Roma 13 Empoli 11 Parma 9 Verona 9 Como 9 Cagliari 9 Venezia 8 Monza 8 Lecce 8 Genoa 6

* Una partita da recuperare

Programma 12ª Giornata Serie A (7-8-9-10 novembre)

Genoa-Como

Lecce-Empoli

Venezia-Parma

Cagliari-Milan

Juventus-Torino

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Verona

Roma-Bologna

Monza-Lazio

Inter-Napoli

