Il Cosenza riagguanta il Modena nel finale, ma non va oltre il pari: 1-1 al “Marulla”

StrettoWeb

Dopo la pazza vittoria di Brescia, il Cosenza trova il pari nell’anticipo di Serie B contro il Modena, gara che apre il nuovo turno cadetto in seguito al weekend di riposo per la sosta nazionali. Un 1-1 che può essere considerato buono, guardando il bicchiere mezzo pieno, perché permette alla squadra di Alvini di rimanere imbattuta e proseguire nella striscia positiva che dura da cinque giornate (tre pari e due vittorie). Così Micai e compagni salgono a quota 15, a metà classifica, a +2 dai playout e a -2 dai playoff. Esatta parità, in attesa delle gare di domani. Senza penalizzazione il Cosenza sarebbe quinto, a dimostrazione del grande cammino finora ottenuto.

Tornando alla partita, comincia in salita, per via del gol di Cotali al 22′, che chiude l’intervallo sullo 0-1. Un primo tempo in cui il Cosenza è sfortunato: colpisce un palo con Strizzolo e sfiora il gol in altre occasioni. Nella ripresa, all’ora di gioco, la svolta del match, col rosso a Defrel per un’entrataccia. Quest’ultimo che, prima del duplice fischio, aveva fallito il gol della possibile mazzata psicologica. Compagine di casa a testa bassa, vicina al gol su calcio piazzato più volte. Poi all’80’, finalmente, il meritato pari, con la rete in sforbiciata di Mazzocchi, che si conferma l’uomo dei finali. Finale che è altresì pazzo, con occasioni da una parte e dall’altra. Ma alla fine Cosenza-Modena finisce 1-1.

Classifica

Pisa 30 Sassuolo 28 Spezia 27 Cesena 21 Cremonese 18 Bari 17 Palermo 17 Brescia 17 Juve Stabia 17 Mantova 16 Catanzaro 15 Cosenza 15 Modena 15 Sampdoria 15 Reggiana 14 Carrarese 13 Salernitana 13 Sudtirol 13 Cittadella 12 Frosinone 10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.