Coppa Italia Serie D, la Reggina rimonta l’Acireale: il 2-1 vale i sedicesimi

Andata in scena nel pomeriggio odierno la partita dei 32esimi di finale di Coppa Italia Serie D tra Reggina e Acireale. Ennesima sfida, a distanza ravvicinata, fra le due formazioni che si erano già affrontante in campionato nel match (terminato 1-1) diviso in due giorni a causa del malore occorso al direttore di gara.

Mercoledì pomeriggio, Coppa Italia, ma il Granillo resta desolatamente vuoto, appena 404 gli spettatori presenti, segnale che conferma ulteriormente il distacco fra città e società. Il match, di sicuro, fa poco o nulla per farsi rimpiangere.

Diverse le seconde linee schierate da mister Pergolizzi. La Reggina fatica un po’ nelle fasi iniziali e va sotto al 32′ con il gol dell’ex amaranto Milan Kremenovic. Al 38′ Porcino pareggia i conti.

Nella ripresa Girasole di testa e poi Curiale, che spara alto, falliscono l’occasione del vantaggio amaranto. Il gol arriva comunque con Barranco al 67′: sul tiro dell’attaccante il portiere Grotta ci mette del suo, l’incertezza favorisce il 2-1. Al 72′ la Reggina sfiora il tris con il palo colpito da Urso.

Dopo il successo sulla Vibonese di inizio stagione, la Reggina avanza ancora nel tabellone di Coppa Italia di Serie D superando, seppur con qualche patema di troppo, vista la situazione disastrosa in campionato e le recenti dimissioni del DS, un Acireale che al Granillo torna a confermarsi ostico a distanza di pochi giorni.

