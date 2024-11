Roccella, il congresso ADI Calabria “Strategie e sinergie in Nutrizione II” | INFO

StrettoWeb

E’ in programma il prossimo sabato 30 novembre a Roccella Jonica, il Congresso regionale promosso da ADI Calabria (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) dal titolo: “Strategie e sinergie in nutrizione“. L’evento, che sarà ospitato presso l’Hotel “Kennedy” della nota località balneare del litorale jonico reggino, rappresenta un momento di confronto e approfondimento scientifico di fondamentale importanza e di altissimo spessore culturale, in virtù della platea di interlocutori, di profilo regionale e nazionale, che l’organizzazione ha voluto coinvolgere.

Si tratta di un’occasione di grande rilievo per la comunità medica e scientifica della provincia di Reggio Calabria che per la prima volta ospita un’assise di questo livello in cui verranno posti al centro dei vari tavoli di discussione, alcune delle principali tematiche che animano il dibattito scientifico nell’ambito della dietetica e della nutrizione clinica, con particolare attenzione ai temi di stringente attualità legati alle nuove frontiere della nutrizione artificiale e ai più moderni percorsi riabilitativi.

Nello specifico, inoltre, verranno affrontati i recenti sviluppi riguardanti le innovative terapie farmacologiche nella lotta all’obesità, alle prospettive della chirurgia bariatrica, al trattamento dei DNA, alle evoluzioni legate alla dieta mediterranea, passando poi per i modelli di riferimento che fanno capo al mondo dello sport. Tre le sessioni di lavoro previste lungo l’intero arco della giornata (inizio previsto per le ore 8.30) impreziosite da due Lectio Magistralis.

