Si conclude il progetto “Stargate: un portale di confronto” rivolto agli adolescenti dell’area Grecanica

Si conclude il progetto “Stargate: un portale di confronto” del Centro Reggino di Solidarietà (CE.RE.SO.) sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con CESVI. Obiettivo del progetto è stato quello di accompagnare gli adolescenti dell’area Grecanica verso la vita adulta grazie ad opportunità di confronto e sviluppo delle competenze emotive, sociali e relazionali. Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da ottobre a dicembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo.

Il progetto Stargate, come l’avvincente serie tv dove un portale intergalattico permetteva il viaggio tra mondi, ha voluto creare incontro, scambio e confronto, offrendo ai giovani della zona di entrare in connessione dal vivo e digitalmente tra loro e coi coetanei in tutta Europa. Stargate ha accompagnato la crescita di adolescenti attraverso attività ed esperienze per sviluppare competenze emotive e comunicative, promuovere la sana gestione dei conflitti e la mediazione interculturale, oltre all’accettazione del fallimento come parte del percorso di crescita. Il tutto favorendo la diffusione di nuove conoscenze grazie all’interazione tra pari e, al contempo, sviluppare un senso di appartenenza e responsabilità verso il territorio e il patrimonio culturale locale.

Il progetto ha permesso infatti di realizzare:

• Workshop e laboratori: condotti da professionisti del settore su diverse tematiche propedeutiche tra cui educazione emotiva, comunicazione, gestione dei conflitti, conservazione del patrimonio culturale locale, con un focus sul concetto di fallimento come parte del processo di crescita.

• Scambi tra scuole delle zone di Melito di Porto Salvo, Bova Marina, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte, Roghudi e San Lorenzo, per condividere esperienze grazie all’educazione tra pari.

• Creazione di uno “Stargate” fisico e online: un luogo di incontro tra giovani del territorio e coetanei europei

I fondi raccolti hanno permesso di finanziare:

• Corsi di formazione: per sviluppare le competenze relazionali ed emotive nei ragazzi.

• Workshop e laboratori interattivi: per permettere agli studenti di mettere in pratica ciò che imparano durante la formazione.

• Acquisto di materiale sostenibile: per la costruzione dei “portali fisici” Stargate nelle scuole e al Parco della Mondialità.

• Servizio navetta: per consentire ai ragazzi di partecipare ai vari laboratori ed eventi.

• Attrezzature e arredamenti: per creare la sede dello Stargate presso il Parco della Mondialità, con strumenti interattivi e arredi flessibili.

• Eventi culturali dedicati: per promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani italiani ed europei presso il Parco della Mondialità.

Il progetto ha coinvolto direttamente ragazzi e ragazze fra gli 11 e i 18 anni, le famiglie all’interno degli eventi, i docenti e il personale scolastico nella formazione sull’educazione emozionale e sociale e i dirigenti scolastici per la sua promozione e la facilitazione nella collaborazione fra scuole.

Nella fase formativa, sono state coinvolte 9 scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio: ciascuna scuola ha coinvolto 20 studenti e 10 adulti, per un totale di 180 studenti e studentesse e 90 adulti. Il progetto ha inoltre promosso l’educazione emotiva e sociale nelle scuole raggiungendo anche: le autorità educative e le istituzioni territoriali, altri studenti e ulteriori scuole.

“Desidero ringraziare Intesa Sanpaolo, i dirigenti scolastici, le amministrazioni locali, il personale che a vario titolo ha collaborato e in particolare tutti gli studenti coinvolti. Sono stati infatti i ragazzi, accompagnati dalle famiglie e dai loro insegnanti, i veri protagonisti dell’iniziativa. Il nostro territorio e le comunità che ci vivono, possono cambiare se i giovani riescono a esprimere talenti, competenza, desideri e spetta a noi adulti il compito di favorire le occasioni di confronto. Il progetto in questo senso ha sviluppato buone prassi per consolidare il lavoro della comunità educante”, sostiene don Matteo De Pietro, presidente CeReSo.

“Contribuire a progetti che creino aggregazione, formazione e inclusione, è motivo di orgoglio per Intesa Sanpaolo e la dimostrazione di quanto il nostro Gruppo sia sempre vicino alle istanze dei giovani e delle loro famiglie – afferma Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo – Con il programma Formula, che supporta progetti dedicati alle famiglie e al territorio, Intesa Sanpaolo conferma la propria vocazione di banca d’impatto, sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei territori in cui opera. Anche a livello locale, quindi, esprimiamo il nostro ruolo di banca leader nelle iniziative di inclusione e sostenibilità”.

“Quest’importante progetto ci permette di essere più incisivi, con proposte progettuali rispondenti ai bisogni territoriali su una serie di questioni che colpiscono il nostro Paese in ambito ESG. Il progetto “Stargate: un portale di confronto” è la dimostrazione che per dare una risposta rapida ed efficace alle problematiche sociali territoriali, il connubio tra i mondi non profit e profit può rappresentare una soluzione vincente in grado di portare soluzioni concrete in contesti sociali periferici complessi”, aggiunge Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.

