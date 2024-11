Comune di Reggio Calabria e Mediterranea insieme per la nuova Azienda agricola didattica sperimentale di Gallina

StrettoWeb

“Solo un anno fa l’Amministrazione comunale ha consegnato alla nostra Università Mediterranea questi terreni incolti da decenni per la realizzazione di questa Azienda Agraria didattica sperimentale. A distanza di qualche mese il risultato è abbastanza apprezzabile, con i terreni lavorati e messi a coltivazione anche con l’avvio delle attività di ricerca e didattica che hanno coinvolto gli studenti di Agraria insieme ai rispettivi professori. E’ interessante sapere che sono state piantate diverse qualità di cereali, piante officinali, agrumi, compreso il bergamotto”. Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, visitando oggi a Gallina, i terreni dell’azienda Agraria del dipartimento di Agraria e Scienze forestali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Si tratta di una vasta area sita nella zona collinare di Gallina, di proprietà del Comune ma concessa in uso all’ateneo, per scopi di ricerca ed attività universitaria.

“C’è un’attività che cresce in maniera evidente – ha aggiunto il primo cittadino – che continuerà anche nei prossimi anni, grazie ad una convenzione decennale che abbiamo stipulato con l’ateneo. E’ l’ennesima bella pagina di sinergia concreta fra istituzioni, ricordando quanto sia nevralgica la collaborazione con l’università per lo sviluppo di un territorio. Occorre difenderla, sostenerla e, per quanto di nostra competenza, avviare percorsi che la possono aiutare a mettere in campo le tante eccellenze presenti in essa. Un plauso quindi al rettore Giuseppe Zimbalatti, al corpo docente e a tutti i collaboratori – ha concluso Falcomatà – che hanno reso possibile l’avvio e il consolidamento dell’azienda agraria dell’università”.

Nel corso della visita erano presenti, inoltre, il rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, il direttore del dipartimento di Agraria dell’Ateneo, Marco Poiana, il delegato dell’azienda Agraria Valentino Branca, il vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti e gli assessori comunali Elisa Zoccali e Paolo Malara.

Le parole di Zimbalatti

“Stiamo restituendo alla comunità studentesca e cittadina – ha detto il rettore Zimbalatti – un pezzo di storia che è costituita dall’Azienda Agricola di Gallina, una bellissima zona di Reggio di cui tutti: studenti, docenti ma anche cittadini, potranno beneficiare, chi per ricerca, chi per didattica, ma anche per il tempo libero”.

