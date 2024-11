Compleanno finisce in tragedia: inala “droga della risata”, muore un 26enne

StrettoWeb

Doveva essere una serata di festa, per il suo 26° compleanno, ma si è trasformata in tragedia. Ad Alessano, provincia di Lecce, un giovane è morto nella tarda serata di ieri, mentre stava festeggiando il suo compleanno con gli amici in strada, vicino alla sua abitazione. Secondo quanto verificato dai Carabinieri, il ragazzo aveva assunto la cosiddetta ‘droga della risata’, ovvero protossido di azoto, inalandolo da un palloncino.

Dopo aver inalato il gas ha accusato un malore, poi la chiamata al 118, che però è risultata vana. Per il 26enne, infatti, non c’è stato nulla da fare. La salma è stata portata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.