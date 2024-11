Grande commozione ai funerali del Prof. Angelo Romeo, indimenticato sindaco di Roghudi

StrettoWeb

Profonda commozione per l’ultimo saluto al Professor Angelo Romeo, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, circondato dall’affetto dei suoi cari e degli amici di sempre. I presenti, giunti anche dai paesi dell’area grecanica, si sono stretti attorno alla moglie, ai figli e nipoti tornati dal Nord d’Italia, al fratello e alla famiglia tutta. Per la cronaca si rammenta, la carica di sindaco di Roghudi, tra l’altro, anche durante l’alluvione del 1971-1972, quando fu promotore dell’intervento dei tecnici del Genio Civile di Reggio Calabria, che effettuarono i sopralluoghi necessari per avviare le misure di messa in sicurezza del paese, culminati con il trasferimento del paese in marina.

Ex redattore della Gazzetta del sud, giornalista e scrittore, al suo paese ha dedicato anche numerosi libri. Una vita dedicata all’amata famiglia, quella del Professore Romeo, che, però, si è anche prodigato in favore dei suoi studenti, che, anche dopo tanti anni, lo ricordano con infinito affetto.

