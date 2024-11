Colpo della Reggio BIC: trionfo in trasferta a Giulianova

StrettoWeb

Arriva la seconda vittoria per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, questa volta in trasferta contro la quotatissima formazione Amicacci Giulianova. Un match bellissimo sempre equilibrato fatto di vantaggi in alternanza da entrambe le parti, un match giocato con tanta concentrazione che ha decretato i reggini vincitori dopo una stupenda rimonta tra la fine del 3 e l’inizio del 4 periodo.

La Reggio Bic orfana di Juninho Clemente, assente per impegni con la nazionale brasilana, schiera il tailandese Pimkorn per lui un ritorno in maglia amaranto culminato con una super prova offensiva e non solo.

Il match si apre con la palla a due controllata dalla formazione reggina che va al tiro con Blomquist e non realizza ma riesce a recuperare palla e va al tiro pesante allo scadere dei 24 con Ivanov che realizza, rispondono però i padroni di casa con un canestro e fallo subito ma non realizzano il libero supplementare.

La partita è altalenante ma in favore della Farmacia Pellicanò Reggio Bic che riesce a stare avanti con ottime giocate di squadra e lavorando sodo a rimbalzo difensivo. Sul punteggio di 8-9 in favore degli amaranto Coach Di Giusto chiama time-out per riorganizzare la formazione di abruzzese.

L’Amicacci ne esce bene e riesce a tornare in vantaggio, ma dall’altra il brasiliano Carvalho realizza in risposta ma dura poco poiché con un contropiede i padroni di casa tornano in vantaggio e coach Cugliandro chiama time-out per riorganizzare il gioco dei suoi.

La Farmacia Pellicanò ne esce bene e ritrovata la concentrazione con una gran prova corale riesce a tornare avanti. Ottima performance del bulgaro Ivanov miglior realizzatore del primo parziale con canestri pesanti e con azioni giocando i 24 secondi. Fa il suo esordio Pimkorn Kwanchai per tutti “Sod” che va subito in lunetta e concretizza un 1 su 2. Il primo parziale si chiude sul 18 pari dopo un 4-0 negli ultimi secondi di gioco, dopo un inizio da parte di entrambe le formazioni davvero strepitoso.

Secondo periodo sempre equilibrato tra le due formazioni che si alternano i vantaggi, una Reggio Bic molto combattiva da parecchio filo da torcere alla compagine abruzzese. Fin qui ottima gara da parte di tutto il gruppo reggino che mostra concentrazione e determinazione.

I padroni di casa chiamano time-out sul più due in favore loro in modo da provare a dare uno strappo. Amicacci che continua con una difesa in pressing a tutto campo che porta i suoi frutti con un sontuoso Brown che si carica la squadra sulle spalle e realizza il più 4 per i padroni di casa.

Reggio però non ci sta e realizza una bomba con il neo arrivato Pimkorn che riporta sul meno 1 i suoi ma dall’altra parte Giulianova risponde con un altra tripla annullando l’azione precedente del tailandese.

Partita davvero avvincente sotto tutti i profili che sta regalando un grande spettacolo, che culmina con Carvalho involato in contropiede che subisce fallo e realizza con un antisportivo, realizzando il tiro aggiuntivo.

Amicacci che si vede rimontare e superare nuovamente con un parziale di 0-7 in favore dei reggini che sfruttano i tiri errati degli abruzzesi e aprendo in contropiede, ma anche grazie alle triple di “Sod” Pimkorn.

Sul finale di tempo Brown commette fallo e manda in lunetta Carvalho che fa 0 su 2 e si chiude il secondo quarto sul 33-35 per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, dopo uno spettacolo da parte di entrambe le formazioni davvero superlativo.

Al ritorno in campo l’Amicacci riesce a ribaltare il tutto piazzando un parziale di 11 a 2 che coglie di sorpresa i reggini che chiamano timeout per fermare gli abruzzesi e cercare nuovamente la quadra.

Reggio Calabria ricomincia a pedalare cercando di accorciare il gap tra le due formazioni giocando con la concentrazione avuta nei primi due parziali ma non basta, Giulianova risponde colpo su colpo e mantiene il vantaggio di 6 punti di distacco.

Gli amaranto pressano e conquistano un antisportivo commesso da Tanghe che manda in lunetta il capitano Sripirom che realizza 2 su 2 e accorcia a meno 4 in favore della Farmacia Pelliacanò.

Il possesso successivo è sempre per la Reggio Bic con De Horta che realizza e accorcia sempre più ma un’ingenuità dei reggini fanno si che Brown lanciato in contropiede realizza con fallo e riporta i suoi sul più 7 però con un buzzer dalla media di capitan Sripirom fa concludere il penultimo parziale sul 54-49 in favore dell’Amicaci Giulianova.

L’ultimo parziale si apre con Giulianova che parte bene nonostante la difesa dei reggini che cercano di commettere meno errori possibili per stare il più vicino possibile e ricolmare il vantaggio.

Pimkorn realizza ancora dalla lunga e fa accorciare il divario sul meno 5, subito dopo anche il brasiliano Carvalho realizza due punti dalla lunetta riportando i reggini sul meno 3.

A 5 dal termine Reggio riesce a tornare sul meno 1 grazie a un giro palla stupendo per poi ripartire in contropiede con Blomquist e andare sul più uno, ma non finisce qui, i ragazzi di Coach Cugliandro anziano un pressing che costringe la formazione di casa alla violazione degli 8 secondi e conseguentemente alla palla persa.

Dopo un parziale di 0-9 per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic il Coach degli abruzzesi chiama timeout per fermare l’assalto dei reggini.

Giulianova commette qualche errore di troppo nonostante la sospensione voluta da coach Di Giusto, ne approfittano i reggini con Pimkorn che realizza ancora dalla lunga e fa si che Reggio con un parziale di 0-12 si porta sul più 4, ma Leard risponde dalla lunga e riporta i suoi sul meno 1.

Sripirom realizza a 2 minuti dalla fine si porta sul più 4 ma Pimkorn commette il suo 5 personale e Brown riesce a riportare i suoi sul meno 1.

Reggio però non demorde, Blomquist realizza e si torna sul più 3, Amicacci non riesce a concretizzare contro una super difesa dei reggini che prendono il rimbalzo e subiscono fallo per andare in lunetta ma con uno 0-2 Giulianova prova l’attacco ma Leard perde il pallone e finisce così.

Una Vittoria strepitosa per i reggini che ribaltano tutti i pronostici con l’assenza di una pedina importante come Juninho Clemente riescono a portare a casa 2 punti pesantissimi confermandosi una mina vagante che può dare filo da torcere a tutti.

Finisce 67-70 dunque per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic che sabato prossimo ospiterà il Porto Torres alle ore 15 e cercherà di realizzare una “tripletta” contro l’altra formazione sarda dopo aver battuto la Dinamo Lab.

Tabellino Amicacci Giuliano-Farmacia Pellicanò Reggio BIC: 67-70

Amicacci Giulianova: Brown 21, Leard 16, Benvenuto 18, Klein, Marchionni 2, Topo 2, Tanghe 6, Giuranna, Mandjam, Boganelli 2, Bracus

Coach Di Giusto

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 13, Likic, Carvalho 14, Ivanov 11, Blomquist 6, De Horta 4, D’Anna 4, Sripirom 18, Messina

Coach Cugliandro

