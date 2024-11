Cocuzza Milazzo-Dierre Reggio Calabria: la presentazione del match

StrettoWeb

Sabato 23 novembre, la Dierre Reggio Calabria sarà impegnata in un difficile match esterno contro il Cocuzza Milazzo. La partita si giocherà al Palazzetto dello Sport di San Filippo del Mela. La Dierre ha 10 punti in classifica, i siciliani 8. Un match di alta classifica che promette spettacolo, insieme alla sfida domenicale tra Comiso e Alfa Catania.

Dopo la vittoria casalinga contro Pallacanestro Marsala, la Dierre è attesa da una trasferta insidiosa sul campo di una delle formazioni più attrezzate del campionato. Il Cocuzza, guidato dal reggino Ciccio Romeo, punta a volare alto in classifica. Tra le fila dei siciliani, spiccano l’ex Dierre Mladen Dmitrovic, vincitore del campionato con Catanzaro lo scorso anno, Scozzaro (ex Viola), lo straniero Vinicius, gli ex Stingers Sorbara e Lebediev, e il tiratore Scimone (ex Basket School). La Dierre, dopo la sconfitta di due settimane fa a Comiso, vuole dimostrare maturità e compiere un ulteriore passo in avanti, cercando la vittoria a Milazzo.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Cocuzza Milazzo. Arbitrano i signori Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea e Federico Salvatore Oliveri di Paternò.

