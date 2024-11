La Città Metropolitana di Reggio Calabria presente anche ad Anci Off a Torino

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente al villaggio dei Comuni italiani “ANCI OFF”, l’evento speciale in programma dal 22 al 24 novembre 2024 a Torino in occasione della 41esima Assemblea nazionale di Anci. Via Roma e Piazza Castello di Torino si trasformeranno in uno spazio dedicato alle Anci Regionali, alle Città metropolitane e ai singoli Comuni, con stand promozionali e attività turistiche che rappresentano la ricchezza di ogni territorio. Inoltre una suggestiva Cupola geodetica in Piazza Castello e Urban Lab ospiteranno incontri, talk, performance e momenti di intrattenimento dedicati a buone pratiche, bellezze e curiosità dei Comuni italiani e delle comunità locali.

Reggio Calabria sarà protagonista con una conferenza dal titolo “Il turismo della tradizione e dell’innovazione” alla Cupola geodetica di Piazza Castello, con il Consigliere delegato al Turismo e al Bilancio Giuseppe Ranuccio. Nell’occasione saranno illustrati i nuovi approcci strategici per la promozione e la valorizzazione territoriale programmati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Strategie che saranno illustrate anche attraverso un excursus delle bellezze e del ricco patrimonio dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Per assicurarsi la possibilità di partecipare alla conferenza è necessario registrarsi al link: https://prenotazioni.e23.it/events/77/.

