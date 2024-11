Cesare unisce la Calabria e la Sicilia con il palato: il gusto Cannolo va a ruba, oltre 200 chili a settimana

StrettoWeb

Il cannolo siciliano è un dolce tipico per eccellenza della Sicilia ma da Cesare a Reggio Calabria, questa prelibatezza viene trasformata in originalissimo gusto di gelato. Davide Destefano è riuscito a realizzare un gusto che unisce ancora di più la sponda calabra e quella sicula con il palato. Il gelato al Cannolo è ormai diventato un best seller e il noto chioschetto verde produce oltre 200 chili di questo gusto a settimana che va letteralmente a ruba.

Si tratta di una combinazione unica di consistenze e sapori: la croccantezza del cannolo si fonde con la cremosità e la freschezza del gelato di ricotta di pecora, accarezzati da una golosa crema di pistacchio creando un’esplosione di gusto nel palato. Ogni morso è una festa per i sensi! Un vero incontro tra tradizione e innovazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.