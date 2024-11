Catanzaro sprecone e sulle montagne russe: va sotto e poi rimonta, 2-2 a Reggio Emilia

StrettoWeb

Double face. All’inferno nella prima mezz’ora, tante occasioni sprecate, poi il cambio di passo, trascinata dal solito capitan Iemmello. Dopo essere andato sotto di due reti, il Catanzaro rimonta a Reggio Emilia, per il 2-2 finale in casa della Reggiana. Continua la striscia utile – seppur con qualche pari di troppo – e la posizione di metà classifica, a +2 sui playout e a -2 sui playoff.

La partita

L’avvio è vivace, incredibile, con tre occasioni nei primi dieci minuti: due per la Reggiana e una per il Catanzaro, a cui viene poi annullato un gol al 20′ (Biasci). Cinque minuti dopo, però, il vantaggio locale con Portanova, bravo a insaccare al volo nell’angolino. I giallorossi reagiscono e Iemmello spreca, così l’avversario ne approfitta per il 2-0 alla mezz’ora, con Gondo abile a mettere dentro con una bella acrobazia. E’ 2-0, un risultato forse un po’ bugiardo, per quanto creato dal Catanzaro, che infatti reagisce subito e prima dell’intervallo trova il gol del 2-1 con Pompetti.

Pari sfiorato prima del duplice fischio e anche ad inizio ripresa, con ben quattro occasioni tra Biasci, Iemmello, Koutsoupias. Sono le prove generali del gol, che arriva al 75′: questa volta Iemmello non sbaglia e, a giro, mette nel sette. E’ 2-2. La grande pressione di un Catanzaro sprecone viene premiato e la partita finisce così, non prima di un’occasione di Portanova al 90′.

Reggiana-Catanzaro 2-2, il tabellino

Marcatori: 25’ pt Portanova (R), 32’ pt Gondo (R), 40’ pt Pompetti (C), 30’ st Iemmello (C)

Reggiana (3-5-2): Bardi; Rozzio (24’ st Fontanarosa), Meroni, Lucchesi; (Vergara 34’ st Pettinari), Ignacchiti, Reinhart (13’ st Stulac), Sersanti, Portanova, Marras (24’ st Fiamozzi)s, Gondo (13’ st Girma)

A disposizione: Motta, Libutti, Maggio, Urso, Cavallini, Kabashi, Nahounou

All. Viali

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon (10’ st Brignola), Koutsoupias (41’ st Coulibaly) , Pompetti, Pontisso, (25’ st Buso) D’Alessandro (25’ st Seck); Iemmello, Biasci (40’ st Pittarello)

A disposizione: Dini, Turicchia, Pagano, Ceresoli, Breit, Volpe, Coulibaly, Cassandro, Pittarello

All. Caserta

Arbitro: Prontera

Assistenti: Cipriani – Trasciatti

IV: Canci

Var: Volpi

AVar: Nasca

Calci d’angolo: 1 Reggiana, 5 Catanzaro

Recuperi: 1’ pt, 6’ st

Ammonizioni: 5’ st Compagnon (C), 12’ st Gondo (R), 42’ st Bonini (C).

