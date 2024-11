Catanzaro, Pompetti: “stiamo crescendo. E sul contratto in scadenza dico…”

StrettoWeb

Tuttofare del centrocampo del Catanzaro, regista all’occorrenza, una sua perla ha riaperto la gara in casa della Reggiana. Marco Pompetti ha parlato in conferenza stampa, in questo sabato di sosta anche in Serie B. A Reggio Emilia il calciatore giallorosso ha giocato davanti alla difesa: “sono contento di come stanno andando le cose, davanti alla difesa ultimamente ho giocato bene ma semplicemente perché il mister ha avuto bisogno in quel ruolo. Quando c’è da giocare mezz’ala o in altri ruoli io sono sempre a disposizione. A Reggio Emilia abbiamo preso due gol nel primo tempo e la partita poteva già chiudersi, ma siamo stati bravi a non demoralizzarci e a continuare a spingere, accorciando le distanze; poi la ripresa è stata a senso unico, li abbiamo schiacciati nella loro metà campo e potevamo anche vincere”.

Sui cambiamenti rispetto alla scorsa stagione: “quest’anno sono arrivati giocatori e allenatore nuovo, quindi idee diversi. All’inizio forse c’è stata un po’ di fatica, ma siamo un gruppo importantissimo, ci alleniamo bene e partita dopo partita stiamo crescendo, sia a livello di gioco che di unione di squadra. Qualcosina è cambiato sicuramente, ma l’anno scorso si subiva magari molto di più. L’idea nostra resta comunque di dominare, non vogliamo però perderla e quindi c’è un’attenzione in più. Ora deve arrivare la vittoria? Certo, le prestazioni vanno bene ma serve vincere. Però, come dicevo, noi veniamo da un percorso buono e ricordiamo che abbiamo perso solo due volte, i pareggi devono essere visti come un fatto buono”.

“Che sia in scadenza di contratto lo sanno tutti ma io cerco di concentrarmi sul campo, senza perdere troppe attenzioni, perché fuori c’è il mio procuratore e la società che vedranno il da farsi. Io qua mi trovo bene fuori e dentro il campo, sono contentissimo di restare”.

