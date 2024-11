StrettoWeb

“Il Presidente Floriano Noto – insieme ai fratelli Desiderio e Luigi e a tutte le componenti dell’US Catanzaro 1929 – esprime le più sentite condoglianze al direttore sportivo Ciro Polito e alla sua famiglia per la perdita del caro suocero. In questo momento di profondo dolore, la società giallorossa è vicina al direttore Polito e ai suoi cari, e si stringe a loro con affetto e partecipazione”.

Così in una nota il Catanzaro esprime condoglianze al DS Ciro Polito per la scomparsa del suocero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.