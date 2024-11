Catanzaro, al via il lavaggio delle strade in due zone della città: previsti divieti di sosta | INFO e CALENDARIO

StrettoWeb

“Nei prossimi giorni prenderanno il via interventi di lavaggio delle strade lungo il Corso Mazzini (e i vicoli limitrofi raggiungibili) e il Lungomare Stefano Pugliese. Saranno utilizzati macchinari dotati di ugelli e lance ad alta pressione per una pulizia efficace di strade, marciapiedi e altre superfici. Per garantire la sostenibilità, verranno usati prodotti enzimatici privi di effetti schiumogeni, rispettosi dell’ambiente”. Così in una nota il Comune di Catanzaro comunica che sta per partire il servizio di lavaggio delle strade in alcune zone della città.

“Per permettere lo svolgimento delle operazioni – si precisa – sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 2.00 alle ore 6.00, secondo questo calendario:

Mercoledì 4 dicembre – Lungomare “Pugliese”

Giovedì 5 dicembre – Corso Mazzini

Mercoledì 11 dicembre – Lungomare “Pugliese”

Giovedì 12 dicembre – Corso Mazzini

Mercoledì 18 dicembre – Lungomare “Pugliese”

Giovedì 19 dicembre – Corso Mazzini

La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per garantire il successo degli interventi e restituire alla città spazi urbani più puliti, curati e accoglienti”, si legge ancora.

