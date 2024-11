A Catanzaro educazione ambientale con i Carabinieri della Tutela Biodiversità

StrettoWeb

I Carabinieri Forestali del Reparto tutela Biodiversità di Catanzaro hanno incontrato gli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Guzzo” di Tiriolo plessi di Gimigliano, San Pietro Apostolo e Cicala e dell’Istituto Comprensivo “Serrastretta” plesso centrale. L’attività è riconducibile al Progetto di Educazione Ambientale “Un Albero per il Futuro” proposto dai carabinieri a favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado al fine di avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza del patrimonio naturale esistente ed ai valori di eco-sostenibilità promuovendo la cultura della legalità e della sostenibilità.

Nel corso dell’incontro i militari hanno trattato vari argomenti sul tema della tutela dell’ambiente proponendo un approccio didattico attivo con l’impiego di materiale naturale per stimolare esperienze senso-percettive e proiezione di filmati divulgativi per valorizzare nelle nuove generazioni la consapevolezza dell’importanza della preservazione dell’ambiente naturale per il futuro del pianeta.

Al termine degli incontri i militari insieme ad alunni e docenti hanno proceduto alla messa a dimora di una giovane piantina in spazi verdi posti nelle adiacenze della scuola al fine di coinvolgere gli studenti nella crescita della pianta valorizzando il ruolo importante dell’albero per lo stoccaggio dell’anidride carbonico, per contrastare i cambiamenti climatici, l’inquinamento e alla perdita degli habitat, sensibilizzando verso l’adozione di stili di vita moderni responsabili e sostenibili.

L’incontro è parte di ampia e diversificata azione di divulgazione e educazione ambientale che il Comando per la Tutela della Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri sta proponendo negli ultimi anni e che ha consentito di donare agli istituti scolastici migliaia di giovani piantine per dar vita sul territorio nazionale ad un bosco diffuso di legalità per come riportato sul sito web dedicato “unalberoperilfuturo.rgpbio.it”.

