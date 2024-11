Cannavò, il 29 novembre al via la Novena in onore della Beata Vergine Maria Immacolata

StrettoWeb

Domani, 29 novembre, prenderà il via la Novena in onore della Beata Vergine Maria Immacolata presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Cannavò che comprende le frazioni di Prumo-Riparo-Cannavò. Un’esperienza di fede antichissima che unisce la bellezza della liturgia del tempo forte dell’Avvento alla dimensione del sacrificio, simbolizzato dall’impegno di alzarsi presto al mattino, un tratto distintivo della pietà cristiana. Questa tradizione, che precede la grande solennità dell’8 dicembre, si propone come un tempo di preparazione spirituale per celebrare la festa della Madonna Immacolata.

Le porte della chiesa saranno aperte sin dalle 5.15 del mattino per accogliere i fedeli. Alle 5.30 si reciterà il Santo Rosario, seguito dalla Novena e dalla Santa Messa. Al termine della celebrazione, i partecipanti si ritroveranno nel salone parrocchiale per condividere insieme la colazione, un momento di fraternità e comunione.

La Novena si terrà anche la sera, a partire dalle 16.15, con la preghiera e le funzioni serali. Al termine, il parroco inviterà i fedeli a un momento di fraternità con la merenda.

Il parroco, Don Gattuso, sottolinea l’importanza di questa devozione, affermando: “una figura in questo tempo di Avvento, che senz’altro ‘incarna’ l’Attesa e ci aiuta a compiere dei passi, carichi di speranza, è la Vergine Maria, Madre di Gesù e della Chiesa“. Con queste parole, Don Gattuso invita i fedeli a vivere la novena come un’opportunità per riflettere sul significato profondo dell’Attesa, simboleggiata dalla figura della Madonna, che porta Speranza e luce in questo tempo di preparazione al Natale.

