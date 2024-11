Calhanoglu fa 19 su 20, i fischi a Lukaku, il palo: 1-1 nella sfida Scudetto Inter-Napoli | CLASSIFICA

StrettoWeb

Siamo solo alla 12ª giornata ma Inter-Napoli ha il sapore della sfida Scudetto. Del resto, il Napoli primo fa visita all’Inter seconda, seppur temporaneamente superata dalle indiavolate Atalanta, Fiorentina e Lazio tutte e 3 vincenti e a +1 sui nerazzurri. Un motivo in più per far bene nella sera in cui i due grandi ex, Antonio Conte in panchina e il fischiatissimo Romelu Lukaku in campo, ritornano a San Siro.

Al 23′ Scott McTominay apre le marcature sugli sviluppi di un corner con il pallone che passa prima da Di Lorenzo e Rrhamani, poi lo scozzese è bravo a ribadire in rete. Al 43′ gran botta di Calhanoglu per l’1-1.

Il turco protagonista anche nella ripresa ma questa volta in negativo: Dumfries steso in area da Anguissa, per l’arbitro Mariani è calcio di rigore, Calhanoglu calcia benissimo ma… prende il palo. Si ferma a 19 su 20 la streak di rigori segnati consecutivamente da Calhanoglu da quando è all’Inter. Nel finale Simeone, nell’unica e vera occasione del Napoli nel secondo tempo, rischia di far saltare il banco ma spara fuori a 20 secondi dalla fine.

Finisce 1-1. Il Napoli resta primo a 26 punti, +1 davanti a 4 squadre (Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio) ferme a quota 25, alla Juventus addirittura sesta a quota 24 e al Milan a 18 con una gara in meno. Classifica cortissima in vetta: dopo la pausa ci sarà da divertirsi, si parte subito con Juventus-Milan e Napoli Roma!

Risultati 12ª Giornata Serie A

Genoa-Como 1-1

Lecce-Empoli 1-1

Venezia-Parma 1-2

Cagliari-Milan 3-3

Juventus-Torino 2-0

Atalanta-Udinese 2-1

Fiorentina-Verona 3-1

Roma-Bologna 2-3

Monza-Lazio 0-1

Inter-Napoli

Classifica Serie A

Napoli 26 Atalanta 25 Fiorentina 25 Inter 25 Lazio 25 Juventus 24 Milan 18* Bologna 18* Udinese 16 Empoli 15 Torino 14 Roma 13 Parma 12 Verona 12 Como 10 Cagliari 10 Genoa 10 Lecce 9 Monza 8 Venezia 8

* Una partita da recuperare

Programma 13ª Giornata Serie A (23-24-25 novembre)

Verona-Inter

Milan-Juventus

Parma-Atalanta

Genoa-Cagliari

Como-Fiorentina

Torino-Monza

Napoli-Roma

Lazio-Bologna

Empoli-Udinese

Venezia-Lecce

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.