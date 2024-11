Calcio, la Virtus Messina cade al “Sorbello Stadium”: il San Pier Niceto vince 3-2

StrettoWeb

Termina l’imbattibilità casalinga della Virtus Messina: al “Sorbello Stadium” il San Pier Niceto vince (in rimonta) per 2-3. Prima sconfitta fra le mura amiche per gli uomini di mister Francesco Trimarchi, che sul terreno di gioco di Camaro non riescono a riscattare la sconfitta di Giardini Naxos contro la Nike 2022, capitolando sotto i tre colpi del San Pier Niceto, al primo successo stagionale.

La partita

La Virtus Messina scende in campo con un inedito 4-2-3-1: in porta Imbesi; difesa formata da Gentiluomo, Santoro, Cardile e Scopelliti; sulla mediana operano Grillo e Sandi; Cucinotta, Napolitano e Simone Rotella compongono il tridente a sostegno del terminale offensivo Salvatore Nizzari.

La prima emozione del primo tempo coincide con la rete del vantaggio dei locali: Cucinotta si incarica della battuta di un calcio di punizione dai trentacinque metri, bucando l’estremo difensore ospite e portando avanti i suoi. Il goal del raddoppio lo sigla Nizzari, al secondo centro del suo campionato, abile ad avventarsi per primo sulla conclusione ribattuta dello stesso Cucinotta. I giallorossi vanno a riposo con un rassicurante margine di due reti.

Al rientro dagli spogliatoi il San Pier Niceto reagisce, iniziando con un piglio più propositivo la seconda frazione di gioco. Cambria da fuori area sigla la rete del 2-1. Galvanizzati dalla rete, i ragazzi di mister Tavilla continuano ad attaccare, trovando prima la rete del 2-2 su punizione di Diego De Salvo (che varca la linea anche grazie alla sfortunata deviazione di Imbesi) e poi quella del sorpasso con Ivan De Salvo, sempre più capocannoniere del club sanpietrese. Da segnalare, in casa Virtus Messina, l’espulsione di Salvatore Santoro.

Fra una settimana la Virtus Messina tornerà fra le mura amiche per sfidare il Provinciale: obbligatorio sarà ripartire e tornare ad un successo che manca da due settimane.

