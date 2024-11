Calabria, ore di apprensione a Fuscaldo per la scomparsa di un giovane

StrettoWeb

Sono ore di apprensione in Calabria per la scomparsa da una settimana del 20enne Lorenzo Panerini che ha fatto perdere le sue tracce da Fuscaldo. Il 20enne di Milano è scomparso dopo una breve vacanza al mare con lo zio, ultima persona ad averlo visto. Questo pomeriggio lo zio ha raccontato a Pomeriggio Cinque gli sviluppi delle ricerche messe in campo per la ricerca disperata del giovane.

Scarpe e calzini di Lorenzo sono stati trovati sulla spiaggia ma del giovane ancora nessuna traccia. Lorenzo è scomparso dal 27 ottobre e l’ultimo avvistamento risale al 29 ottobre a Fuscaldo. Il ragazzo è senza documenti, telefono e soldi.

