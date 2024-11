Calabria, Mancuso: “Lega forte e attenta ai calabresi”

StrettoWeb

“Nel quadro politico italiano la Lega è una forza di governo autorevole e incisiva, come dimostra l’azione incalzante di Matteo Salvini, la cui attenzione verso il Sud e la Calabria, non a chiacchiere ma con atti formali e ingenti risorse investite sulle infrastrutture, non teme confronti con il ‘non fatto’ dei governi di centrosinistra. In Calabria.

La Lega è, grazie al consenso e alla fiducia accordatele dai calabresi, una delle componenti principali del Consiglio e dell’Esecutivo regionale, con il cui Presidente sta ridando prospettive di sviluppo realistiche alla Calabria. E dispone di un’ampia rete di presenze, politiche e istituzionali, dinamica e diffusa sull’intero territorio“. È quanto dichiarato da Filippo Mancuso, Commissario Regionale della Lega in Calabria, attraverso una nota stampa.

“Ripartiamo da qui, compiute le formalità dell’incarico di commissario del partito che Salvini mi ha affidato, per riorganizzare, con serietà e responsabilità, una presenza politica che, a dispetto dei pregiudizi denigratori messi ad arte in circolazione, considera la Calabria e il Mezzogiorno parti integranti del Paese, in una visione unitaria e solidale. – si legge ancora nella nota – Dispiacciono alcune recenti defezioni, dovute a mio avviso più al fisiologico riposizionamento politico degli interessati che a un disaccordo con le strategie della Lega“.

“In ogni modo, la tenuta e l’efficacia di un partito, badando soprattutto alla sua capacità di risolvere i problemi dei cittadini, si avverte nel medio-lungo termine. E in Calabria, riuscendo a colmare le lacune organizzative e superare incomprensioni e divergenze del passato, che non di rado hanno frenato le spinte al cambiamento che connotano la leadership del partito nello scenario nazionale, non dubito che si riuscirà a fare un ottimo lavoro, consapevoli che occorra, sempre e comunque, anteporre l’interesse della Calabria e dei calabresi a tutto il resto“, conclude Mancuso.

