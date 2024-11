Bruxelles, Caterina Chinnici a Giusi Princi: “bellissimo evento, continuiamo a lavorare per aiutare il Sud”

StrettoWeb

Giornata importante a Bruxelles dove Giusi Princi ha lanciato la sua prima battaglia politica nell’Europarlamento: l’approvazione di una nuova legge per contrastare la violenza sulle donne. Significativo l’incontro, a margine dell’evento, con Caterina Chinnici, europarlamentare di Forza Italia e già candidata presidente alle regionali in Sicilia.

In un dialogo con l’europarlamentare di Reggio Calabria, Chinnici rimarca: “la mia famiglia, e mio padre in particolare, hanno dato tanto e proprio per questo dobbiamo continuare ad aiutare il Sud. Oggi è stato un bel momento, con relatori di qualità”, afferma rivolgendosi a Giusi Princi. Dopo la consegna di un omaggio floreale, l’europarlamentare reggina rivela a Chinnici: “ci ritroveremo verso fine anno per un altro evento”.



