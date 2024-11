Brescia-Cosenza, Alvini senza paura: pregusta il colpaccio, anche se mancheranno i tifosi

StrettoWeb

Il coraggio di Alvini. Il Cosenza non perde da quattro partite, è tornato alla vittoria più di una settimana fa e ora è in fiducia, anche se la classifica è sempre precaria (non quella sul campo, cioè senza il -4, che vedrebbe proiettati Micai e compagni a ridosso della zona playoff). Domani, alle ore 15, i Lupi sono di scena a Brescia, proveniente dal pesante successo a Genova contro la Sampdoria. Della sfida ha parlato alla vigilia, in conferenza, mister Alvini.

“Stiamo bene e andiamo a giocarcela contro un avversario forte, che ha obiettivi diversi dai nostri e che a me piace, è di categoria e guidata da un allenatore con esperienza”. In merito agli indisponibili, il tecnico fa la conta: “valuteremo Strizzolo e altri, ma partiamo tutti, siamo tutti disponibili. Kourfalidis è pronto per giocare, Mauri è stato fuori per settimane ma ora è recuperato mentre Camporese ci sarà ma non è ancora pronto a giocare dall’inizio e recupererà dopo la sosta”.

Non ci sarà muro rossoblu in Lombardia, per via del divieto di vendita ai residenti a Cosenza: “spiace non avere i tifosi con noi, ma siamo contenti del rapporto che si è creato”, aggiunge Alvini, che poi si focalizza su questo primo bilancio in panchina: “spesso si guarda al risultato, ma il nostro focus è il campo e il percorso. C’è un buon rapporto con i Direttori e con loro abbiamo l’obiettivo della salvezza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.