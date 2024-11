Il Bocale Calcio perde a Paola, il Presidente Cogliandro è una furia: “arbitri presuntuosi, sono schifato”

StrettoWeb

Il Bocale Calcio ieri ha perso a Paola, casa della Paolana, per 1-0. Dopo otto giornate di Eccellenza, il club reggino si trova in zona playout, a soli 6 punti, con una sola vittoria conquistata. La sconfitta di ieri, però, è stata condizionata da una gol viziato da fallo di mano, episodio che ha mandato su tutte le furie il Presidente Cogliandro. Sui social, il numero uno biancorosso non le ha mandate a dire.

“Da dove comincio… Ah si, da dove ho lasciato con l’arbitro Falvo, oggi ci è capitato Russo, che bontà sua ne ha combinata un’altra delle sue. Tutti così presuntuosi ed arroganti che stento a fargli capire che se noi non facciamo calcio e investiamo sul calcio loro si possono dedicare all’ippica. Convalida un gol con tocco di mano clamoroso pure mia madre da casa l’ha visto lui no! Sono schifato di questo ambiente… finisce la partita e giustamente gli amici di Paola, pubblico e società meravigliosi per correttezza e ospitalità, mi ammettono che l’attaccante si è portato la palla in avanti con le mani. Io sono veramente stanco lottare contro i mulini a vento. Mi sento dire di continuo che questi sono i migliori, vi immaginare i peggiori?”, precisa.

“Detto questo oggi mancavano Iago Palmieri, Meduri, Cimino e Zago, metà della squadra, ma i ragazzi hanno fatto una partita esemplare sono stati encomiabili, in campo ad un certo punto c’erano 5 under e tutti hanno dato il massimo senza far rimpiangere i “titolari”. A loro grazie come grazie ai piccolini che oggi hanno vinto il derby contro la Reggio Ravagnese con 4 gol e facendo impazzire i pari grado… e in settimana nel recupero hanno pareggiato il passivo di un gol sempre contro i “cugini ” della Reggio R. Nella speranza di poter uscire da questo pantano creato da noi ma soprattutto da arbitraggi disastrosi. Ci consoliamo con i ragazzini che stanno facendo benissimo. Forza Bocale sempre”, aggiunge.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.