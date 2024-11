Blu Sky cabaret, 2° Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela”: doppio grande successo

StrettoWeb

Teatro San Bruno sold-out e festante questo fine settimana per il primo doppio appuntamento previsto all’interno del 2° premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” dedicato ai compianti Mimmo Raffa ed Angela Costantino. Il successo della manifestazione teatrale in vernacolo giunta alla seconda edizione è evidente ed ogni fine settimana il pubblico Reggino riempie le poltrone del Teatro San Bruno con grande entusiasmo.

Sabato 2 novembre i due presentatori del Blu Sky cabaret Caterina Borrello e Cosimo Placanica con emozione e pacatezza hanno voluto ricordare tutti i cari defunti sulle note di “Ricordami” di Emiliano Coltorti molto apprezzata dal pubblico in sala mentre Domenica 3 novembre hanno recitato una poesia di Pepè Ginestra, poeta reggino, “U ricoveru ri pacci” che narra tra i suoi versi la vera pazzia umana. Durante le due presentazioni un ringraziamento particolare alla Fondazione Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo, che in sinergia con il Blu Sky cabaret, è diventata il collante tra le scuole Reggine ed il teatro. Questa settimana sono stati i ragazzi del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, i quali stanno loro stessi da tempo partecipando ad un laboratorio teatrale ed hanno quindi avuto l’occasione di vivere dal vivo una rappresentazione teatrale in vernacolo importante anche come esperienza formativa. Un sentito grazie dai presentatori è stato rivolto alla famiglia Raffa sempre presentile in sala ed al padrone di casa Mons. Angelo Casile il quale con la sua caparbietà ha trasformato questo luogo in un grande ritrovo culturale per il pubblico Reggino.

Gli spettacoli

Il palco è stato quindi lasciato alle due Compagnie che restando in tema di ricordo dei cari defunti hanno portato in scena due commedie nelle quali erano presenti per vari motivi le casse da morto.

Nella prima commedia messa in scena dalla compagnia Palcoscenico 91 di Melito Porto Salvo dal titolo “Nun ci criu ma mi scantu”, ambientata a fine anno quaranta, Don Caluzzu Calcagno e la moglie ‘gnura Calò devono ospitare la sorella di Caluzzu, Cuncetta, zitella, rimasta sola dopo la morte della madre, a condizione di accogliere anche una bara comprata anzitempo dalla stessa sorella che sovente ripete “Chi rispetta il cane deve rispettare il padrone”. La commedia basata sul linguaggio comico farsesco, trasforma i luoghi dove è presente la cassa da morto in luoghi dove la sfortuna diventa protagonista e in un’alternanza tra battute fulminanti e situazioni grottesche diverte il pubblico fino al colpo di scena finale nel quale il padrone di casa e la moglie scopriranno che la sorella custodiva a casa della madre una seconda cassa da morto come regalo per il suo anziano spasimante. A quel punto ci si rende conto di quanto le credenze popolari sugli oggetti funebri, considerati portatori di sfortuna, siano del tutto inesistenti.

La seconda commedia, invece, interpretata dalla Brigata del Sorriso dal titolo “U cortili da paci” si snoda nel periodo fascista in una piccola corte, chiamata appunto u cortili da paci. Il protagonista detto U Seggiaru, personaggio eccentrico e litigioso, dopo una lite con i vicini colpisce il gerarca fascista vicino di casa e viene arrestato. Una serie di equivoci ed intrecci amorosi riveleranno alla fine il vero animo umano di ogni personaggio.

In entrambe le commedie gli attori hanno fatto divertire per oltre due ore il caloroso pubblico che ha scandito i tempi di scena con risate e scroscianti applausi. Dopo il selfie di rito il pubblico è stato invitato al prossimo fine settimana nel quale si terranno due eventi, sabato 9 novembre alle ore 20.00 con la sesta Compagnia in gara, la COMPAGNIA SAN PAOLO che porterà in scena la commedia di Nino Martoglio dal titolo “L’aria del continente” e domenica 10 novembre alle ore 20.00 con la settima Compagnia in gara, la COMPAGNIA LARTS con “Mia nipote è una star”.

I ringraziamenti

“Si ringraziano tutte le compagnie che ci affiancheranno in questo Premio: DON DEMETRIO SERGI – QUINTA ESSENZA – PICCOLA COMPAGNIA TEATRO PELLARO – PALCOSCENICO 91 – LA BRIGATA DEL SORRISO – SAN PAOLO ALLA ROTONDA – LARTS – GRANGIA – COMPAGNIA TEATRALE ANGELA BARBARO -ASSOCIAZIONE ARGOS – EXTRA ORAM”.

“Continuerà ancora la campagna abbonamenti sia per il premio che per la rassegna. Noi siamo pronti ad accogliervi per farvi divertire e passare in ottima compagnia tutta la prossima stagione. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret”.

“Si ringraziano i nostri sponsor che ci aiutano a rendere tutto questo possibile.

Videotouring canale 87 – Via Marina arenile 291 89135, Reggio Calabria

Giesse channel – Via Marina arenile 291 89135, Reggio Calabria

Azienda Agricola Friberga. Specializzato nel bergamotto, nell’olio e in altri prodotti della terra – Capo d’Armi RC 3772421800″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.