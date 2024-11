Basket, Sintegra Rende in trasferta a Milazzo. La femminile a Potenza

StrettoWeb

Doppia partita in casa Basket Rende. Sintegra vuole riscattarsi e cominciare bene il girone di ritorno. Si andrà in trasferta a Milazzo contro una squadra in salute che ha saputo ottimizzare i risultati occupando le zone alte della classifica. Palla a due domenica alle ore 18.00 al Palamilone. Tutt’altra situazione quella della compagine rendese che proviene da due sconfitte cocenti che hanno lasciato il segno.” Ma la voglia di riscatto è alta”, fanno sapere dalla società.

In settimana i coach Carbone/Di Martino hanno lavorato tanto sulla testa e dal punto di vista tecnico per trasmettere fiducia e sicurezza a tutto il collettivo. Si attende una buona risposta che possa rimettere in corsa la Sintegra Rende per gli obiettivi di stagione. La B Femminile è arrivata alla prima di ritorno. Sabato alle 19 si giocherà a Potenza. Una gara dura e difficile. La società sta cercando di rinforzare la squadra di De Marco per la seconda fase del campionato ed è attenta in ottica mercato.

