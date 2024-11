Basket, Francesco Triolo rafforza lo staff tecnico dell’Aleandre

StrettoWeb

L’Aleandre Basket continua a strutturarsi. L’occhio è come sempre rivolto alle nuove generazioni ed alle giovanissime leve cestistiche. Oltre al responsabile del Minibasket, il Prof. Pino Pellicanò, che segue con frequenza bambini e staff in campo, come ai tempi del Principe di Piemonte, il coordinamento Aleandre inserisce una figura importante. Francesco Triolo, laureato in Scienze Motorie, è un nuovo volto che va ad implementare lo staff tecnico Aleandre.

A Dicembre andrà a completare il biennio ottenendo la qualifica di Istruttore Minibasket. Affiancherà Coach Andrea Pellicanò e Coach Loredana Costantino lavorando anche con il gruppo Under 13, nel gruppo Minibasket e con il confermatissimo gruppo “Motricità”. Passione sviscerata per la palla a spicchi, sin da bambino. Cestista in campo da tanti anni, con la passione del primo giorno e voglia di divulgarla anche ai più “piccoli”.

