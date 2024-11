Baraccopoli, Battilocchio e Siracusano: “il modello Messina è una realtà da esportare”

StrettoWeb

Visita nelle zone delle baraccopoli di Messina del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio. Il parlamentare era accompagnato dal sottosegretario Matilde Siracusano, dal sindaco Federico Basile e dal commissario Marcello Scurria. “Questo modello di Risanamento va approfondito perchè potrebbe essere replicato in altre aree d’Italia che condividono problematiche e criticità”, afferma Battilocchio.

Baraccopoli, Siracusano: “modello Messina realtà da coltivare e incentivare”

“Ringrazio il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio, per la sua visita istituzionale a Messina, per la sensibilità dimostrata, e per l’impegno a tornare nella città dello Stretto a inizio 2025 con tutta la Commissione da lui presieduta. L’onorevole Battilocchio ha potuto vedere con i propri occhi le innumerevoli opere compiute grazie all’emendamento contro le baraccopoli – fortemente voluto da Forza Italia – e grazie dunque ai 100 milioni di euro stanziati dal governo nazionale sul finire della scorsa legislatura. Il ‘modello Messina’ di risanamento – soprattutto grazie al grande lavoro del sub commissario Marcello Scurria – è una realtà, da coltivare, da incentivare, e da esportare”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Risanamento urbanistico, ambientale, ma anche e soprattutto sociale: mai più nuovi ghetti, ma un’integrazione sostenibile per il bene di tutte le comunità coinvolte. Abbiamo fatto tanto, ma c’è ancora tantissimo da fare. E presto serviranno nuovi fondi. Nell’ultimo decreto Milleproroghe sono riuscita a far inserire un comma che consente di trasferire risorse acquisite con altri bandi – come ad esempio i fondi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), finanziato dal Pnrr – nella contabilità speciale del commissario, per consentire a questa struttura di lavorare velocemente e di acquistare case sul libero mercato. Non possiamo fermarci, ma dobbiamo invece sfruttare al massimo l’occasione che ci siamo costruiti, per far cambiare vita a tante famiglie, per dare una prospettiva di futuro a tanti giovani, per cancellare per sempre da Messina le baracche e le zone maggiormente disagiate”, conclude Siracusano.

