Bagnara, Celebrata la Giornata Nazionale dell’albero

StrettoWeb

E’ stata una iniziativa dell’Associazione Pellegrinese con la partecipazione dell’Istituto comprensivo Foscolo sede di Pellegrina, a celebrare la giornata Nazionale dell’albero. Promuovere la cura del verde ed educare i ragazzi della scuola alla valorizzazione degli alberi è essenziale per la difesa del nostro ecosistema.

I ragazzi hanno studiato che gli alberi oltre a produrre ossigeno, in agricoltura producono cibo e hanno effetto benefico sulla salute. Alla manifestazione ha partecipato Padre Gaetano Lombardo che oltre a benedire gli alberi ha incoraggiato i ragazzi alla cura degli alberi che sono elemento fondamentale per la vita del pianeta.

Presente il Dirigente Scolastico Renato Scutella, i Docenti, il Presidente dell’Associazione Pellegrinese Giuseppe Spoleti che ha evidenziato l’impegno dell’associazione che annualmente fa delle iniziative con le scuole sia per la tutela del verde urbano sia per la realizzazione della Sagra del Pane di Grano che ha raggiunto al 32esima edizione firmando un protocollo di intesa con il Liceo Artistico Frangipane Preti di Reggio Calabria per la realizzazione del logo del piatto della 32esima Sagra del Pane di Grano di Pellegrina. Gli alberi per la manifestazione che si è svolta nella mattinata di giorno 21 novembre sono stati donati dall’Agenzia Calabria Verde.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.