Avellino-Catania, la carica dei tifosi etnei nell’allenamento a porte aperte: “vogliamo vincere”

Due delle piazze più calde e passionali dal girone. Due delle più grandi e storicamente importanti. Due delle favorite per la vittoria finale. Per questo, Avellino-Catania di sabato non si può non definire il match clou del prossimo turno del girone C di Serie C. Gli irpini, dopo una partenza negativa, sono arrivati a ridosso della prima in seguito al cambio in panchina, sfiorando il colpaccio a Benevento che avrebbe permesso a Sounas e compagni di avvicinarsi alla stessa capolista. Il Catania, dopo un periodo così così, è tornato alla vittoria contro il Trapani, ora è a -6 dal primo posto.

Il popolo rossoblu ci crede e l’ha dimostrato nell’allenamento odierno a porte aperte. Tanta e bella la carica di un gruppo nutrito di ultrà che hanno fatto sentire la propria voce alla squadra, sostenendola in vista della trasferta. Il messaggio è chiaro: “vogliamo vincere”, è quanto si legge nello striscione esposto dai tifosi. Le immagini a corredo dell’articolo.

