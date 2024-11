Autonomia, Occhiuto: “definire e finanziare i Lep”

StrettoWeb

“La riforma dell’Autonomia andrà ripensata? Sì, più autorevolmente di me l’ha detto la Corte costituzionale. L’ha detto anche Forza Italia nei mesi passati. La legge Calderoli doveva attuare tutto il titolo V della Costituzione, inserito dal centrosinistra nel 2001, riguardava l’autonomia differenziata nell’articolo 116, che è una possibilità che si offre alle regioni e allo Stato, riguardava però soprattutto i Lep, i diritti sociali e civili che non sono garantiti allo stesso modo al Nord e al Sud in questo Paese, e riguardava anche la perequazione”. Lo dice Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, a margine della prima riunione dell’Osservatorio degli azzurri sull’autonomia differenziata.

”Per mesi si è parlato soltanto di autonomia differenziata e troppo poco di diritti sociali e civili – aggiunge -. La Consulta ha puntato l’obiettivo proprio sulle necessità di assicurare i diritti a tutti i cittadini sia che siano residenti a Crotone, sia che siano residenti a Vercelli”. ”Quindi assolutamente favorevoli all’attuazione del titolo V della Costituzione, ma l’autonomia differenziata, che è una possibilità, deve andare di pari passo rispetto all’obbligo costituzionale di definire e finanziare i livelli essenziali delle prestazioni”, conclude Occhiuto.

