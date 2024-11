Autonomia Differenziata: anche Versace, Castorina e Burrone sbagliano sulla decisione della Consulta

StrettoWeb

“La dichiarazione di incostituzionalità da parte della consulta in ordine all’autonomia differenziata, nello sconfessare tutti i pilastri fondanti del testo voluto dal governo Meloni Salvini, chiude in maniera definitiva ogni logica secessionista prospettata nel testo cassato”. E’ quanto affermano in una nota i componenti del gruppo consiliare Red, il vicesindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ed i consiglieri comunali di Palazzo San Giorgio Filippo Burrone ed Antonino Castorina. Anche il gruppo RED, come Falcomatà, Irto e la Sinistra in generale, cade in errore (volutamente o ingenuamente?) in merito alla decisione della Consulta, che ha chiesto solo modifiche ad alcuni provvedimenti della Legge, bocciando invece il ricorso della Sinistra sull’anticostituzionalità.

“La Corte Costituzionale – spiegano gli esponenti RED – chiarisce quella che è stata da sempre una nostra convinzione tanto da avere chiesto un consiglio comunale aperto in difesa della nostra città, della nostra regione e dell’intero mezzogiorno d’Italia. L’idea secessionista proseguono gli esponenti RED immaginava un colpo mortale ai diritti socioeconomici e di cittadinanza per milioni di italiani per non parlare delle nefaste conseguenze che avrebbe avuto il comparto sanitario prima e il diritto allo studio poi”.

“Il nostro auspicio – concludono gli esponenti di RED – è che a questo affronto ai diritti costituzionali fermato in modo netto ed inesorabile nel merito di quanto prospettato ne consegua un impegno dei nostri parlamentari in misure specifiche per la Calabria su sanità, sicurezza, trasporti e lavoro, per un’idea di Italia unita e nell’auspicio che alle logiche partitiche prevalga l’identità territoriale. Oggi, l’idea della secessione dei ricchi voluta e sostenuta dalla Lega nord – spiegano Versace, Burrone e Castorina – dopo la dichiarazione di incostituzionalità, fortunatamente, fallisce miseramente. Oggi più che mai il paese ha bisogno di unità e solidarietà nazionale, elementi da sempre sconosciuti ai figli di Pontida. Saremo pronti – concludono i consiglieri di Palazzo San Giorgio – al sostegno al referendum abrogativo dell’intera legge per difendere l’idea di un’Italia unita con la Calabria protagonista”.

