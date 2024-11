ATP Finals, esordio super per Sinner a Torino: De Minaur battuto in due set

StrettoWeb

Buona la prima per Jannik Sinner davanti al pubblico di Torino, spettatore del grande spettacolo delle ATP Finals. Il tennista di San Candido, numero 1 al mondo e vicecampione in carica nel torneo di fine anno, praticamente l’antipasto della scorsa stagione che ha fatto da apertura al suo 2024 da record, ha vinto il match d’esordio contro l’australiano Alex De Minaur.

Sinner si è imposto in 2 set con il punteggio di 6-3 / 6-4. Break e controbreak iniziali con Sinner bravo a recuperare l’iniziale servizio strappato dall’australiano. Jannik difende il turno di battuta successiva e brekka per il 4-2. Servizi difesi egregiamente fino al 6-3 finale che vale il primo set point per Sinner. Nel secondo set la svolta arriva sul 3-2: break pesante per Sinner che capitalizza la quarta palla break utile. È anche l’unica da qui al 6-4 finale che vale, con un netto 40-0, game set e match.

