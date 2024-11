Associazione Nazionale Bersaglieri: un reggino eletto Consigliere Nazionale | NOME

StrettoWeb

Il 26 di ottobre c.a. si è tenuto a Roma il 24° Congresso Nazionale dei grandi elettori, i Presidenti Provinciali dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. Il Congresso si riunisce ogni 3 anni per rinnovare i vertici nazionali che, rispetto allo Statuto vigente, vede la candidatura della Presidenza e della Vice Presidenza come coppia espressa da tutto il consesso, così come i componenti del Collegio dei Probiviri ed i Sindaci Revisori, mentre i Consiglieri sono divisi per area Nord (6), area Centro (2) e area Sud e Sicilia (2) che vengono votati dai rispettivi rappresentanti delle provincie per area.

Per le aree è prevista anche la votazione di un Presidente Interregionale. I voti disponibili dei Presidenti Provinciali, di cui tre calabresi: Bers. Carmine Albi di Crotone, Bers. Antonio Gullone di Cosenza e Bers. Giuseppe Nucita di Reggio Calabria, erano 3641 corrispondenti agli iscritti dell’area Sud e Sicilia.

Al termine delle votazioni, sono risultati eletti alla Presidenza Nazionale: il Gen di C.A. Bers. Giuseppenicola Tota ed alla Vice Presidenza Nazionale il Gen. Antonio Pennino, mentre per l’area Sud e Sicilia sono risultati eletti il Bers. Salvatore Aversano della Campania ed il Bers. Nicola Morabito della Calabria. Presidente Interregionale è stato eletto il Bers. Salvatore Tosto della Sicilia.

Il Bers. Nicola Morabito ha svolto il servizio militare prima presso la Scuola Allievi Ufficiali di Caserta e successivamente, nel ruolo di Ufficiale dei Bersaglieri, presso il 2° Battaglione Governolo a Legnano; è attualmente il Presidente della Sezione di Reggio Calabria ed il Responsabile della Fanfara Bersaglieri nonché Consigliere e Segretario della ANB Calabria con il Presidente Gianfranco Calabrò.

Nell’ambito della ANB regionale ha ricoperto incarichi di Segretario dal 2007 al 2016 e Presidente sino al 2020. E’ responsabile organizzativo dei raduni svoltosi in Calabria e di tutte le manifestazioni a cui partecipa la Fanfara della Sezione ANB di Reggio Calabria. Da sottolineare che è la prima volta che un Bersagliere reggino va a ricoprire l’incarico di Consigliere Nazionale.

Il neo Consigliere intende rappresentare i Bersaglieri reggini ed i componenti della Fanfara di Reggio Calabria, tutti i Bersaglieri calabresi e la Fanfara di Isola di Capo Rizzuto, nonché tutti i Bersaglieri e le Fanfare dell’Area Sud. Orgoglioso di essere Bersagliere, egli continua il percorso intrapreso tanti anni fa: quello di preservare i valori e le tradizioni del Corpo, forte dei suoi 188 anni di storia, esaltandone lo spirito come stile e concezione di vita, per tramandarli alle nuove generazioni.

Tutto ciò senza tralasciare la missione associativa di volontariato, di solidarietà e promuovendo, nel contempo numerose iniziative per ritrovarsi sempre fieri dell’appartenenza al Corpo dei Bersaglieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.